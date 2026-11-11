Adana’da bıçaklı saldırgan saatler sonra teslim oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayıp kendisini eve kilitleyen şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede Dilyan Ö. (25) ile Burak Y. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavga sırasında Dilyan Ö'nün bıçakla boğazından yaraladığı Burak Y, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı Burak Y, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli Dilyan Ö'nün kendisini eve kilitleyip intihar girişiminde bulunması üzerine adrese itfaiye ekibini çağırdı.
Özel harekat ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye ekibi, zanlının daireden zemine atlama ihtimaline karşı bina girişine şişirilebilir yatak kurdu.
Zanlı, polislerin ikna çabasıyla elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.
Polis aracına bindirilen şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.