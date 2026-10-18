Adana’da beş kişinin bulunduğu eve patlayıcılı saldırı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana’nın Yüreğir ilçesinde, ikisi çocuk beş kişinin bulunduğu evin kapısına el yapımı patlayıcı atıldı. Yaralananın olmadığı saldırıda evde geniş çaplı hasar oluşurken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yüreğir’e bağlı Koza Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen patlama, çevredeki birçok mahalleden duyuldu. 1697 Sokak’ta Ali T.’ye ait evin hedef alındığı saldırı sırasında içeride ikisi çocuk beş kişi bulunuyordu.
İddiaya göre motosikletle sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evin kapısına el yapımı patlayıcı attıktan sonra kaçtı. Patlamayla birlikte kapı ve camlar kırılırken, evdekiler panikle dışarı çıktı.
Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı 5 kişinin kontrolünü yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi.
Patlama sesinin çevredeki birçok mahalleden duyulduğu öğrenilirken, motosikletli saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.