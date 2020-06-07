  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Adana'da 'başak' yüzünden kan aktı

Adana'da hasadın ardından tarlada patates başaklarını toplamak isteyen iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 15:03:00 -
Adana'da 'başak' yüzünden kan aktı

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir patates tarlasında meydana geldi. İddiaya göre, hasadın tamamlanmasının ardından kalan başakları toplamak için tarlaya gelen başakçı iki grup arasında tartışma başladı.

DHA'nın haberine göre, tarlaya sonradan gelen başakçı, diğer grubun topladığı patates çuvallarını almak isteyince tartışma, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine diğer başakçıların tarladan çıkmasını isteyen kişi, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkararak, karşı grubun üzerine ateş açtı.

İsmi açıklanmayan 1'i kadın 4 kişi, açılan ateşte vurularak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, tarla kenarında bulunan aracına binerek, olay yerinden kaçtı.

Tarladakilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bacaklarından vurulan yaralılar, tedaviye alındı. Polis ekipleri ise şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı