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Aktüel Adana'da bahçelerden limon hırsızlığıyla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Aktüel

Adana'da bahçelerden limon hırsızlığıyla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 09:53:26 -
Adana'da bahçelerden limon hırsızlığıyla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da iki narenciye bahçesinden yaklaşık 30 ton limon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 14 ve 31 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesindeki Dervişler ve Çaputçu mahallelerindeki iki ayrı bahçeden yaklaşık 30 ton limon çalındı.

Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlıklarla ilgili araştırma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmayla olaya karıştığını belirlediği 1'i kadın 5 şüphelinin iki ayrı kamyonetle Mersin istikametine gittiğini tespit etti.

Şüpheliler Ramazan M, Faik Ö, Recep P, Sinan K. ve Dilan E, ekipler tarafından Mersin sınırına yaklaştıkları sırada araçlarda yakalandı.

Araçların kasalarında ise 5 ton limon bulundu.

Gözaltına alınan zanlılardan Dilan E, erkek arkadaşı Ramazan M'nin kendisini mobilya almak için Mersin'e götürdüğünü hırsızlık olayından haberinin olmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ramazan M. ve Faik Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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