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Aktüel Adana'da bagajlarında kaçak tütün ürünleri bulunan 3 yolcuya gözaltı
Aktüel

Adana'da bagajlarında kaçak tütün ürünleri bulunan 3 yolcuya gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:04:23 -
Adana'da bagajlarında kaçak tütün ürünleri bulunan 3 yolcuya gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da, bagajlarında gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirilen 3 yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda, şüphelendiği araçlarda arama yaptı.

Dedektör köpekle, iki şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramalarda üç yolcuya ait valiz, çanta ve kolilerde gümrük kaçağı 1747 paket pipo tütünü, 6 bin 40 puro ve 840 paket sigara ele geçirildi.

Polis, 3 yolcuyu gözaltına aldı.

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