  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da arkadaşlarının neşterle yaraladığı genç tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:49:20 -
Adana'da arkadaşlarının neşterle yaraladığı genç tedavi altına alındı

ADANA(AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kavga ettiği 3 arkadaşı tarafından neşterle yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı'nda Mehmet B.K. (17) ile 3 arkadaşı henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu arkadaşları Mehmet B.K'yi neşterle kolundan ve omzundan yaralayarak kaçtı.

Yaralı halde evine giden gencin annesi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet B.K, Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı