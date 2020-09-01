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Aktüel Adana'da arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen çocuk ağır yaralandı
Aktüel

Adana'da arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen çocuk ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:31:27 -
Adana'da arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen çocuk ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde, arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İddiaya göre, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda çalışan H.S. (15) iş yerinde bulduğu tabancayla oynamaya başladı.

Tabancanın ateş alması sonucu H.S'nin yanında bulunan ve aynı iş yerinde çalışan U.A, başından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan U.A'yı, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, olay sonrası kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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