Adana'da arazide bulunan çift kabuklu tavuk yumurtası şaşırttı

ADANA (AA) - Adana'da bir vatandaşın arazide bulduğu çift kabuklu tavuk yumurtası görenleri şaşırttı.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulunan çift kabuklu yumurtanın kendilerini de şaşırttığını söyledi.

Durumun, çift kabuğun anatomik bozukluk nedeniyle oluştuğunu belirten Köse, "Tavukta anatomik bir problem varsa, yumurtanın kanalda kalması durumunda tavuk onu kabuklanmamış yumurta olarak algılayıp ikinci bir kabuk yapıyor. Bu anatomik bir sorun. Bu durum milyonda bir denk gelen bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Köse, bu tür yumurtaların eğer bayatlamamışsa tüketim anlamında sıkıntı oluşturmayacağını ifade etti.