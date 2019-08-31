Adana'da aranan hükümlü enselendi Polis, yolcu gibi bindiği minibüste 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlünün yanında bulunan ve üzerinden 20 gram esrar çıkan şüpheli de gözaltına alındı.

Adana'da polis, yolcu gibi bindiği minibüste 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halık Ş'nin (41) merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Halık Ş, polisin gözaltına alacağı sırada Adnan Kahveci Bulvarı'nda şehir içi yolcu minibüsüne bindi. Polis ekipleri de iki durak sonra minibüse yolcu gibi binerek Halık Ş'yi yakaladı. Firari hükümlünün yanında bulunan F.A'nın (30) üzerini arayan polis, 20 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan F.A, UyuşturucuylaMücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halık Ş, daha sonra cezaevine gönderildi.

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