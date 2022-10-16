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Gündem Adana'da alüminyum fabrikasında yangın
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Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 09:55:00 -
Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu bölümünden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.

Ekiplerce, yangın yerine yakın bazı atık plastik balyalar, üzerlerine su sıkılmasının ardından iş makineleriyle alevlerden uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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