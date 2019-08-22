Adana'da akıllara durgunluk veren vahşet: 3 kişiyi öldürdü Adana’da, kimliği belirsiz bir kişi, 1’i mobilet üzerinde, 2’si kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürüldü.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesinde meydana gelen olayda Hayati Özkaya kız ve 5 yaşındaki oğlu Osman’ı kucağına alarak mobiletle Köprülü Mahallesinde giderken uğradığı silahlı saldırı sonucunda yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Çocuk gözyaşlarına boğularak babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.