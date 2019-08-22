Adana'da akıllara durgunluk veren vahşet: 3 kişiyi öldürdü
Adana’da, kimliği belirsiz bir kişi, 1’i mobilet üzerinde, 2’si kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürüldü.22 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesinde meydana gelen olayda Hayati Özkaya kız ve 5 yaşındaki oğlu Osman’ı kucağına alarak mobiletle Köprülü Mahallesinde giderken uğradığı silahlı saldırı sonucunda yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Çocuk gözyaşlarına boğularak babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi.
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