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Aktüel

Adana'da 9 kişinin yaralandığı kavganın 3 zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:22:24 -
Adana'da 9 kişinin yaralandığı kavganın 3 zanlısı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da 3'ü çocuk 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 9 Haziran'da sokakta küfrettiği iddia edilen G.Y. (17) ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

Tartışmayı haber alıp olay yerine gelen G.Y'nin yakınları ile mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Bu sırada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu mahalle sakinlerinden 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli G.Y. ile 5 yakınını gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden G.Y'nin de arasında olduğu 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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