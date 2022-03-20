  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana'da 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Yerel

Adana'da 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 10:10:00 - 2022-03-20 10:17:25
Adana'da 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirledikleri kamyonu takibe aldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Karaisalı çıkışı yakınında ekipler tarafından durdurulan kamyonda içi tütünle doldurulmuş 8 milyon makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Makaron sigara nedir?

Makaron aslında renkli kurabiyelerin yanı sıra sigara kağıtları için de kullanılmaktadır. Yani aslında yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak makaron diye tabir edilen sigara kağıdıdır. Bu kağıtların içinde filtreler de bulunurken, tütün bulunmamaktadır.

5 yaşındaki oğlunu dizi yüzünden şarj kablosuyla dövüp öldürdü!
5 yaşındaki oğlunu dizi yüzünden şarj kablosuyla dövüp öldürdü!

Dünya

5 yaşındaki oğlunu dizi yüzünden şarj kablosuyla dövüp öldürdü!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay