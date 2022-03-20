Adana'da 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirledikleri kamyonu takibe aldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Karaisalı çıkışı yakınında ekipler tarafından durdurulan kamyonda içi tütünle doldurulmuş 8 milyon makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Makaron sigara nedir?

Makaron aslında renkli kurabiyelerin yanı sıra sigara kağıtları için de kullanılmaktadır. Yani aslında yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak makaron diye tabir edilen sigara kağıdıdır. Bu kağıtların içinde filtreler de bulunurken, tütün bulunmamaktadır.