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Yerel Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yerel

Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kentte yapılan baskında önemli miktarda yakıt ele geçirildi. Olaya karışan iki şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 10:51:00 -
Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi, kentte kaçak akaryakıt ticareti yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

2 şüpheli tutuklandı

Polis olayla ilgili olarak 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken 2’si tutuklandı.

Şüphelilerden 2’si ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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