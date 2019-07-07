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Adana'da 7 torbacı enselendi

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, aramalarda da 3 kilo 128 gram esrar, 90 gram eroin, 20 uyuşturucu hap, 25,62 gram skunk, 331 uyuşturucu etkili kırmızı ve yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:35
Adana'da 7 torbacı enselendi

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Gürselpaşa, Denizli, Hürriyet, Gülbahçesi, Kazım Karabekir, Çamlıbel ve Yunus Emre mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda da 3 kilo 128 gram esrar, 90 gram eroin, 20 uyuşturucu hap, 25,62 gram skunk, 331 uyuşturucu etkili kırmızı ve yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:35
  1. Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
  2. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. Asayiş Şubesi
  4. Gürselpaşa
  5. Denizli
  6. Hürriyet
  7. Gülbahçesi
  8. Kazım Karabekir
  9. Çamlıbel
  10. Yunus Emre

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