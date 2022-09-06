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Yerel Adana'da 6 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı
Yerel

Adana'da 6 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Adana'da bir elektrikli bisiklet ve 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 10:01:00 -
Adana'da 6 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir evden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin çeşitli olaylardan emniyette 16 suç kaydı bulunan İlhan H. (19) olduğunu belirledi.

Şüpheli İlhan H, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bu arada, çalınan motosiklet ise evin yakınında terk edilmiş bulundu, sahibine teslim edildi.

Yapılan araştırmalarda, İlhan H'nin 4 motosiklet ve bir elektrikli bisikletin çalınması olaylarına daha karıştığı da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İkametin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli bir süre çevresini gözetledikten sonra kapıyı açıp avluya giriyor. Yakalanmamak için ayak uçlarında yürüyen zanlı, daha sonra buradaki motosikleti itekleyerek evden çıkartıp uzaklaşıyor.

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