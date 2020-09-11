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Aktüel Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Aktüel

Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:05:18 -
Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 2'si tır 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Baka idaresindeki 33 DHS 46 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şehir Hastanesi çıkışında arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan 33 ELY 35 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Baka'nın kullandığı tırın yola savrularak devrilmesi sonucu aynı yönde giden Recai Tozcu'nun kullandığı 01 RT 045 plakalı otomobil, Bekir Sağlam yönetimindeki 01 AFR 757 plakalı otomobil ile İbrahim Eker kontrolündeki 01 S 0800 plakalı otobüs, tıra çarptı.

Kazada, sürücüler Baka, Tozcu ve Sağlam yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


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