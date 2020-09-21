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Aktüel Adana'da 3 cinayetten aranan cezaevi firarisi yakalandı
Aktüel

Adana'da 3 cinayetten aranan cezaevi firarisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:54:13 -
Adana'da 3 cinayetten aranan cezaevi firarisi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da farklı tarihlerdeki 3 cinayetten aranan cezaevi firarisi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da 8 Mart 2014'te Samet Daoğlu, 27 Aralık 2017'de Serhat Aydemir ile 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin öldürülmesi, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" gibi birçok suçtan aranan İrfan Saygılı'nın (40), merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Bölgeyi çembere alan polis, 2014'ten bu yana cezaevi firarisi olan Saygılı'nın evine operasyon düzenledi.

Yakalanan Saygılı'nın, tanınmamak için imaj değişikliği yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saygılı, daha sonra cezaevine gönderildi.

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