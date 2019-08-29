Adana'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu.29 Ağustos 2019 Perşembe 10:42
Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Fatma Amaye (17) gece 3 aylık bebeği Muhammet Yusuf Amaye'yi emzirip beşiğinde uyuttu.
Sabah uyanan baba Mahmut Amaye (22), bebeğini kontrol ettiğinde nefes almadığını fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin yaşamın yitirdiğini belirledi.
Polisin evdeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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