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Aktüel Adana'da 2 kişinin yaralandığı börekçiye yönelik silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Aktüel

Adana'da 2 kişinin yaralandığı börekçiye yönelik silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Şüphelinin, haraç isteğine olumsuz yanıt alması üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-25 09:57:39 -
Adana'da 2 kişinin yaralandığı börekçiye yönelik silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da haraç vermek istemeyen börekçiye silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesindeki bir börekçiye yönelik tabancayla gerçekleştirilen ve işletmeci Serdar B. (26) ile çalışanlardan Cuma K’nin (32) yaralandığı saldırının firari zanlısının kimliğini tespit etti.

Ekip, saldırı öncesi iş yerine gelerek haraç istediği ve olumsuz yanıt alması üzerine tartışıp ayrıldıktan sonra otomobille dönerek tabancayla ateş açtığı öne sürülen şüphelinin Ümit K. (27) olduğunu belirledi.

Zanlı, ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dadaloğlu Mahallesi Leylak Caddesi’ndeki bir börekçiye 15 gün önce tabancayla ateş açılması sonucu işletmeci Serdar B. ve işçilerden Cuma K. yaralanmıştı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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