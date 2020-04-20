  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana’da 2. faz ödemeleri vatandaşlara dağıtılıyor

Adana’da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik dağıtılan 1000’er TL’lik para yardımının 2.

2020-04-20 15:50:37 -
Adana’da 2. faz ödemeleri vatandaşlara dağıtılıyor

Adana’da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik dağıtılan 1000’er TL’lik para yardımının 2. faz ödemeleri il genelinde gerçekleştiriliyor.


1000’er TL’den oluşan sosyal yardım paraları, valilik koordinesinde görevlendirilen Jandarma Komutanlığı personeli ile PTT personeli tarafından, sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların ikametlerine ulaştırılıyor.


Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Mahmut Demirtaş, “Vatandaşımızın korona virüs salgını sebebiyle dışarıya çıkmasını istemediğimiz için valiliğimiz tarafından görevlendirdiğimiz personelimiz, vatandaşlarımızın ikametlerine kadar giderek para ödemelerini gerçekleştiriyor. Biz daima görevimizin başındayız; ancak salgını en az hasarla atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın da evlerinde kalarak bize destek olmaları çok büyük önem arz ediyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı