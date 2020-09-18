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Aktüel Adana'da 2 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Adana'da 2 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:54:17 -
Adana'da 2 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 280 litre sahte içki, kaçak olduğu tespit edilen 841 paket sigara, 105 kilogram tütün ve 3 bin 450 makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 280 litre sahte içki, kaçak olduğu tespit edilen 841 paket sigara, 105 kilogram tütün ve 3 bin 450 makaron ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen malzemelerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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