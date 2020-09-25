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Aktüel Adana’da 16 yaşındaki sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Adana’da 16 yaşındaki sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 05:16:35 -
Adana’da 16 yaşındaki sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA (AA) - Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde 16 yaşındaki sürücü 5 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 31 SK 521 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin sürücünün “Dur” ikazlarına rağmen araçla kaçtığını telsizle bildirmesi üzerine arterlere ve caddelere çok sayıda polis sevk edildi.

Ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli sürücü, ekiplerin yaklaşık 5 kilometre süren takibi sonucu Cumhuriyet Caddesi'nde yakalandı.

Yakalanan sürücü M.B'nin 16 yaşında olduğu belirlendi.

M.B. araçta bulunan baba Erdinç B'nin alkollü olduğu için aracı kendisinin kullandığı öğrenildi.

Ekipler, inceleme yaptıkları hafif ticari araçta suç unsuruna rastlamadı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, ehliyetsiz araç kullanma, polisin ikazlarına uymama, kırmızı ışık ihlali suçlarından sürücüye 5 bin 334 lira ve maske takmadıkları için toplam 1800 lira ceza uygulandı.

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