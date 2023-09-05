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Yerel Adana'da 16 yaşındaki genç çocuk, silahlı saldırıda öldürüldü!
Yerel

Adana'da 16 yaşındaki genç çocuk, silahlı saldırıda öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2023-09-05 17:56:00 -
Adana'da 16 yaşındaki genç çocuk, silahlı saldırıda öldürüldü!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tabancayla vurulan genç, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tabancayla vurulan genç, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde 3 Eylül'de kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından ateş açılan Mehmet Emin Çelik (16), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Çelik'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çukurova Caddesi'nde 3 Eylül'de motosikletiyle seyir halindeki Mehmet Emin Çelik'e (16), tabancayla ateş açılmıştı. Sürücünün yaralanmasıyla kontrolden çıkan motosiklet park halindeki otomobile çarpmıştı. Çelik, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
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