  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da 13 yaşındaki kızın dolandırıldığı iddiası
Aktüel

Adana'da 13 yaşındaki kızın dolandırıldığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:51:44 -
Adana'da 13 yaşındaki kızın dolandırıldığı iddiası

ADANA (AA) - Dolandırıcıların, sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurdukları 13 yaşındaki bir kızı, 1 yarım, 5 çeyrek altın ve 2 bin lira dolandırdıkları iddia edildi.

İddiaya göre, Hacıuşağı Mahallesinde yaşayan D.D'ye, tanımadığı kişi tarafından sosyal medya hesabına " Merhaba 186 bin lira evinize haciz göndereceğim bana 220 lira göndermeniz gerekiyor." şeklinde mesaj atıldı.

Mesajı okuyan D.D, kendisine verilen verilen hesap numarasına annesine ait bankamatik kartıyla para gönderdi.

Bir süre sonra kızla yeniden sosyal medya üzerinden iletişime giren dolandırıcı gönderdiği paranın yetmediğini belirterek, yeniden para göndermesini istedi.

Bunun üzerine evde bulunan 1 yarım, 5 çeyrek altını ve 2 bin lirayı alarak evinden ayrıldı.

Kuyumcuya giderek altınları bozduran D.D, parayı tekrar verilen hesaba yatırdı.

Dolandırıcıların bir daha para istemeleri üzerine dolandırıldığını anlayarak durumu ailesine anlattı.

Durumu öğrenen kızın babası Cafer Değirmenci, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Baba Değirmenci, gazetecilere yaptığı açıklamada dolandırıcıların kızına "evinize haciz gelecek para yatırman lazım" diyerek tehdit ettiklerini ve bu şekilde kızının dolandırıldığını söyledi.

Değirmenci, kızının evde bulunan altınları bozdurarak ve ayrıca bir miktar parayı dolandırıcıların hesabına annesine ait bankamatik kartı üzerinden yatırdığını belirtti.

Mağdur olduklarını ifade eden baba Değirmenci, "Hamallık yapıyorum. İş bulursam çalışıyorum. Bu durumu ilk başta korktuğu için bize söyleyemedi. Dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldum. Kimse benim düştüğüm vaziyete düşmesin. Çocuklarına dikkat etsin." dedi.

Değirmenci, kızını dolandıran kişinin bir an önce yakalanmasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması: İdam gelsin
Gündem

Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması: İdam gelsin

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dakika açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli, idamın tekrar mevzuata ..
Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu
Spor

Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin
Ekonomi

Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin

Türkiye'den geçerek Avrupa'ya satılacak olan Azerbaycan doğalgazında ilk taşıma başladı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile taşın..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı