0553 313 94 23

Adana'da 10 yaşındaki çocuk, komşusunu tüfekle vurdu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, kendisini döverek küfür ettiğini öne sürdüğü komşusunu pompalı tüfekle vurdu.

20 Eylül 2018 Perşembe 21:53
Adana'da 10 yaşındaki çocuk, komşusunu tüfekle vurdu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, kendisini döverek küfür ettiğini öne sürdüğü komşusunu pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Karataş Yolu Caddesi'nde M.F. K. (10) ile komşusu Ali G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden M.F.K, yanına aldığı pompalı tüfekle Ali G'nin bulunduğu yere gelerek ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Ali G, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada evine kaçan M.F. K'yi gözaltına almak için giden polis ekipleriyle çocuğun yakınları arasında kısa süreli arbede çıktı. Olay ve olaydan sonra yaşanan arbede ile ilgili M.F. K. ile birlikte yakını olduğu öğrenilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

 

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 21:53
  1. Adana
  2. Yüreğir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğunuz bu sene okula başladıysa...
    1. Çocuğunuz bu sene okula başladıysa...
    2. Yeni doğan bebeği yıkarken...
    3. Bakke, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası:..
    4. Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu ile bir..
    5. Traktörünü tamir ediyordu! Altında kaldı
    6. Halı nasıl seçilmeli?
    7. FETÖ'nün dershane yapılanmasına..
    8. Libya açıklarında 11 göçmen kurtarıldı
    9. Kılıçdaroğlu: Bahar temizliği..
    10. Sedanur'un annesinden yürek yakan..
    11. Emekli orgeneral Abidin Ünal Akıncı..
    12. Yolcu otobüsünden 22 göçmen çıktı!
    13. 39 ülke gıda yardımına muhtaç!
    14. Sahte içki sonları oldu! Çok sayıda..
    15. ABD İsrail'i protesto eden..
    16. Macron çok konuşulacak AB itirafı:..
    17. İlaç arama göz yaşın zaten ilaç
    18. Beykoz’da vatandaşlara 60 bin kişilik..
    19. Şüphe üzerine durdurulan TIR'dan 56..
    20. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü