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Adana Yüreğir Havutlu Mahallesi 283 konut projesinde son durum nedir?

Adana Havutlu TOKİ ne zaman teslim edilecek? Adana İli Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi 257 ada 3 parsel 283 adet konut projesi % kaç inşaat seviyesinde? sorusunun cevabı Adana Yüreğir 283 konutta hak sahipleri tarafından merak edilmekte. TOKİ Adana Yüreğir 283 konut projesinde son duruma ilişkin açıklama yaptı. İşte TOKİ’nin Adana Yüreğir konutlarına ilişkin o açıklaması.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23
Adana Yüreğir Havutlu Mahallesi 283 konut projesinde son durum nedir?

Adana İli Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi 257 ada 3 parsel 283 adet konut projesi % kaç inşaat seviyesinde? sorusunun cevabı Adana Yüreğir 283 konutta hak sahipleri tarafından merak edilmekte. TOKİ Adana Yüreğir 283 konut projesinde son duruma ilişkin açıklama yaptı. İşte TOKİ’nin Adana Yüreğir konutlarına ilişkin o açıklaması.

“Söz konusu proje geçici kabulü yapılarak onaylanmıştır. Alt yapı (kanalizasyon) işinde yüklenici firma yaklaşık 5 km hattını tamamlamış olup Adana ASKİ tarafından yapılacak olan 5-6 km’lik kanalizasyon hattının yapılması beklenmektedir.

İdaremizce Adana ASKİ’nin çalışmaları yakından takip edilmekte olup 24.07.2019 (bugün) tarihinde müşavir firma ile yapılan görüşmede ilgili kurumun Ekim ayı sonuna kadar imalatı bitireceği yönünde bilgi alınmıştır. İmalatların sona ermesi ile birlikte en kısa süre içerisinde konut teslimlerine başlanacaktır.”

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23
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