Adana yerel seçim 2019 son dakika sonuçları | Adana ilçeleri seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye’nin bekası oylanacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı. Bu ve bunun gibi tablolar kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen hem CHP, hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi, HDP ile yapılan ittifakı kabul etmedi. İşte kirli ittifakların yapıldığı bir ortamda vatandaş sandık başına gitti.

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YSK Adana seçim sonuçları. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. YSK Adana büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Kayseri gelmekte.

Adana büyükşehir belediye başkan adayları 2019

MHP Adana Büyükşehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü

İYİ Parti Adana Büyükşehir belediye başkan adayı İsmail Koncuk,

Saadet Partisi (SP) Adana Büyükşehir belediye başkan adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır

DSP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Çağrı Bağatur,

Vatan Partisi Adana Büyükşehir belediye başkan adayı Hatice Nesrin Kılıçay oldu.

AK Parti Adana ilçe belediye başkan adayları

Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni

Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir

Ceyhan belediye başkan adayı Ali Alper Boydak

Aladağ Belediyesi başkan adayı Mustafa Akgedik

Tufanbeyli Belediyesi başkan adayı Remzi Ergü

MHP Adana ilçe belediye başkan adayları

Çukurova belediye başkan adayı Yusuf Baş

Sarıçam belediye başkan adayı Bilal Uludağ

Feke belediye başkan adayı Ahmet Sel

İmamoğlu belediye başkan adayı Gazi Adamhasan

Karaisalı belediye başkan adayı Saadettin Aslan

Karataş belediye başkan adayı Necip Topuz

Pozantı belediye başkan adayı Mustafa Çay

Saimbeyli belediye başkan adayı Mustafa Şahin Gökçe

Yumurtalık belediye başkan adayı Türkeş Filik

DSP Adana ilçe belediye başkan adayları

DSP Sarıçam belediye başkan adayı Celal Güven,

Çukurova belediye başkan adayı Halil Gözüyeşil

Seyhan belediye başkan adayı İlkay Buldu

Adana 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Hüseyin Sözlü % 33.6

AK Parti adayı Abdullah Torun % 32

CHP adayı Yıldıray Arıkan % 25