Adana yanıyor Ardahan donuyor!

Yazdan kalma bir gün yaşayan Adana'da termometreler 23 dereceyi gösterirken, Ardahan eksi 18 dereceyle adeta buz tuttu.

Ülkenin doğusuyla batısı bugün büyük sıcaklık farkı yaşadı.

Adana’da Şubat ayında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 23 dereceyi buldu. Şubat ayının sonunda bahar havasının yaşandığı Adana’da vatandaşlar park ve mesire alanlarına akın etti.



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Ardahan'da ise dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Bölgede gece sıfırın altında 23 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Sibirya soğuklarının bundan sonra da devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.