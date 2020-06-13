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Aktüel

Adana ve Niğde’de 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana ve Niğde’de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 50 bin TL olan, toplam 9 bin 500 litre kaçak yakıt ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:58:14 -
Adana ve Niğde’de 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana ve Niğde’de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 50 bin TL olan, toplam 9 bin 500 litre kaçak yakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında Pozantı ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine tesise operasyon düzenleyen ekipler 7 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ayrıca konunun devamı olarak Niğde KOM ekiplerine de haber vererek ilde bulunan bir yıkama yağlama iş yerinde bin 800 litre kaçak akaryakıt bulunmasını sağladı.


İki ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 bin TL olan, toplam 9 bin 500 litre kaçak yakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

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