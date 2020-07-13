Adana Valiliği otoparkındaki bombalı saldırıya ilişkin 3 PKK'lı hakkında yeni dava

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 2016 yılında Valilik otoparkındaki bombalı saldırıyla ilgili davada hüküm giyen terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da arasında olduğu 3 sanık hakkında, saldırıda dönemin Valisi Mahmut Demirtaş'ı hedef aldıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yeni dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Valilik otoparkına park edilen bombalı aracın 24 Kasım 2016'da infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Çelik ile diğer sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen hakkında yürütülen yeni soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından, şüphelilerin, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a yönelik "tasarlayarak, patlayıcı madde ile kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların, saldırıda Demirtaş'ı hedef aldığı belirtilen iddianamede, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan terörist E.K'nin ifadesine yer verildi.

Valiliğe saldırı sırasında YPG/PKK'nın Zap bölgesindeki sözde "özel kuvvetler" kampında bulunduğunu belirten E.K, ifadesinde şunları anlattı:

"Bu eylem, örgütün özel kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu tür eylemleri kimin planladığı, keşif çalışmalarına kimlerin katıldığını, eylem talimatını kimin verdiğini özel kuvvet üst yönetimi bilir, görev detaylarını eyleme katılanlar haricinde kimseye anlatmazlar. Valilik patlaması olayına katılan 'Tirej' kod adlı (saldırısı sonrası etkisiz hale getirilen Musa Özdemir) şahsı tanırım. Kendisiyle 2015'te tanışmıştım. Özel kuvvetlerin ilk eğitiminde beraberdik, takım komutanımızdı. Aynı eylemde görevlendirilen 'Hejar-Dilber' (saldırı sonrası etkisiz hale getirilen Çiçek Karabulut) isimli şahıs ise 2015 yılı ağustos ayında Zap alanında bulunduğumda özel kuvvetlere özgün eğitim vermişti. Bu eğitim yaklaşık 4 gün sürdü, 24 Kasım 2016'da Adana Valiliği bahçesinde bombalı eylem gerçekleştirildiğinde eylem haberini televizyondan izledik. Eylemi düzenleyen kişiler hakkında o an için bilgi paylaşımı yapılmadı."

- "Bu olayda hedef Adana Valisiydi"

E.K, saldırının ardından olaya ilişkin değerlendirme yapıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu olayda hedef, Adana Valisi'ydi. Patlamanın olduğu gün Vali, Valilik binasına geç geldiği için olaydan yara almadı. Bu yüzden eylemin başarısız olduğu, amacına ulaşamadığının değerlendirmesi yapıldı. Özel kuvvetler mensuplarından 'fedai' türü eylem yapmak için metropollere gönderilmeden önce iki veda videosu çekmesi istenir. Bu video hem sivil hem de 'leşker' kıyafeti ile ayrı ayrı çekilir. 'Fedai' türü eyleme giden örgüt mensubu, güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına zarar verirse 'leşker' kıyafeti ile çekilmiş görüntüsü basına dağıtılır ve eylemi HPG üstlenir. Eylem başarısız olur, sivil kayıp yaşanır ve halkın tepkisini çekerse eylemi TAK birimi yapmış şeklinde basına bilgi verilir."

- Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yeniden yargılanacaklar

İddianamede sanıkların ortaya çıkan kasıtlarının olay tarihinde Adana Valisi olarak görevli müşteki Mahmut Demirtaş'ı öldürmeye yöneldiğinin kabulünün gerektiği, patlayıcının etki alanı ve tesiri, E.K'nin beyanı dikkate alınarak, sanıkların "tasarlayarak, patlayıcı madde ile kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen itirafçı terörist E.K, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün kendisine verdiği saldırı talimatları ve eylem hazırlığına ilişkin bilgiler vermişti.

- Vali Demirtaş'ı saldırıdan "kediyle oyalanması" kurtarmıştı

Dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 24 Kasım 2016'da saat 08.05'teki saldırıdan, kızının "Rüzgar" adlı kedisiyle oyalanması nedeniyle her zaman aynı saatlerde gittiği Valiliğe gecikince kurtulmuştu.

Demirtaş, AA muhabirine, "Patlamayı gerçekleştiren terör örgütü mensupları, çok önceden beni izlemeye başlamış. Sabah saat kaçta mesaiye geldiğimi, saat kaçta mesaiden ayrıldığımı çok yakın şekilde izlemişler. Ben normalde saat 08.00-08.05'te mesaide oluyorum. O gün işte demek ki kısmet. Kızımın kedisi biraz beni oyaladı, geciktim, patlamayı evden duydum." açıklamasını yapmıştı.