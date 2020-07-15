8. sınıfı bitiren milyonlarca öğrenci LGS sınavına girdi. Bazı okullar ise sınavsız öğrenci kabul ediyor. Adana’da sınavsız öğrenci alan liselerin isimleri merak ediliyor. İşte, detaylar.

Liselere sınavsız yerleştirme nasıl oluyor?

Liselere sınavsız geçişte öğrenciler, ikametgahlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.

Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.

Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Tercih edilecek okullar arasında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Adana sınavsız öğrenci alan liseler 2020

Aladağ sınavsız öğrenci alan liseler:

Pınar Madencilik Anadolu Lisesi

Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi

Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)

Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi (Amp)

Ceyhan sınavsız öğrenci alan liseler:

İMKB Ceyhan Anadolu Lisesi

Halil Çiftçi Anadolu Lisesi

Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi

Ceyhan Anadolu Lisesi

Toros Tarım Anadolu Lisesi

Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yarsuvat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çakabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kasım Garipoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İlbeyli-Beyteks Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

Doruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ceyhan Mesleki Eğitim Merkezi

Çukurova sınavsız öğrenci alan liseler:

Piri Reis Anadolu Lisesi

Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi

İsmail Kulak Anadolu Lisesi

Adana Kız Lisesi

Hasan Adalı Anadolu Lisesi

Çukurova 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi

Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi

Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi

Ramazan Atıl Anadolu Lisesi

Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi

Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi

Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi

Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi

Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi

Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Salbaş Anadolu Lisesi

Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Nurten Yetimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şehit Mustafa Görenoğlu Anadolu Lisesi

Çukurova Mesleki Eğitim Merkezi

Feke sınavsız öğrenci alan liseler:

Şehit Koray Özel Anadolu Lisesi

Feke Anadolu İmam Hatip Lisesi

İmamoğlu sınavsız öğrenci alan liseler:

Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi

Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

İmamoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İmamoğlu Mesleki Eğitim Merkezi

Karaisalı sınavsız öğrenci alan liseler:

Karaisalı Anadolu Lisesi

Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi

Karaisalı Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)

Karaisalı Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi (Amp)

Karataş sınavsız öğrenci alan liseler:

Karataş Hacı Şerafettin Işık Anadolu Lisesi

Karataş İmkb Çok Programlı Anadolu Lisesi (Amp)

Karataş İmkb Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)

Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi (al)

Karataş İmkb Çok Programlı Anadolu Lisesi (Aihl)

Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi (amp)

Kozan sınavsız öğrenci alan liseler:

Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi

Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi

50. Yıl Anadolu Lisesi

Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kozan Anadolu Lisesi

Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi

Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)

Kozan Mesleki Eğitim Merkezi

Pozantı sınavsız öğrenci alan liseler:

Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi

Pozantı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)

Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi

Saimbeyli sınavsız öğrenci alan liseler:

Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi

Saimbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi

Sarıçam sınavsız öğrenci alan liseler:

TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi

Sevim Tekin Anadolu Lisesi

Akif Palalı Anadolu Lisesi

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İncirlik Anadolu Lisesi

Beyceli Anadolu Lisesi

Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sofulu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Seyhan sınavsız öğrenci alan liseler:

İlhan Atış Anadolu Lisesi

Seyhan Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi

Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi

Turgut Özal Anadolu Lisesi

İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi

TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi

Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi

Adana Erkek Anadolu Lisesi

Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi

Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi

Beşocak Anadolu Lisesi

19 Mayıs Anadolu Lisesi

Anafartalar Anadolu Lisesi

Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mehmet Kemal Tuncel Anadolu Lisesi

Tepebağ Anadolu Lisesi

Fatih Terim Anadolu Lisesi

Adasokağı Anadolu Lisesi

Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Barbaros İMKB Anadolu Lisesi

Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şakirpaşa Anadolu Lisesi

Sarıhamzalı Anadolu Lisesi

Şehitlik Anadolu İmam Hatip Lisesi

İhsan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tepebağ Anadolu İmam Hatip Lisesi

Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi

Şehit İbrahim Derindere Anadolu Lisesi

Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şehit Fatih Yeniay Anadolu Lisesi

Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sarıhamzalı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Seyhan Mesleki Eğitim Merkezi (Metal İşleri)

Tufanbeyli sınavsız öğrenci alan liseler:

Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi

Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yumurtalık sınavsız öğrenci alan liseler:

Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)

Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi (Amp)

Yüreğir sınavsız öğrenci alan liseler:

TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi

Lokman Hekim Anadolu Lisesi

Farabi Anadolu Lisesi

Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi

Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi

Melikşah Anadolu Lisesi

Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi

Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi

Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi

Dadaloğlu Anadolu Lisesi

Çamlıbel Anadolu Lisesi

Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Doğankent Anadolu Lisesi

Aziz Sancar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yakapınar Selahattin Afşar Anadolu Lisesi

Nizamülmülk Anadolu İmam Hatip Lisesi

Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şehit Mustafa Göksal Anadolu Lisesi

Doğankent Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yüreğir Mesleki Eğitim Merkezi