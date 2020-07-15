Adana sınavsız öğrenci alan liseler 2020
Sınavsız öğrenci alan liseler Adana | LGS sonuçları 16 Haziran’da açıklanacak. Bazı okullar ise LGS puanı olmadan öğrenci kabul ediyor. Birçok öğrenci Adana’da sınavsız öğrenci alan okulların isimlerini araştırıyor. Liseye kayıt olacak öğrenciler “Adana sınavsız öğrenci alan liseler” , “Adana sınavsız öğrenci alan Anadolu lisesi isimleri” , “Hangi liseler sınavsız öğrenci alıyor Adana” konularını araştırıyor.
8. sınıfı bitiren milyonlarca öğrenci LGS sınavına girdi. Bazı okullar ise sınavsız öğrenci kabul ediyor. Adana’da sınavsız öğrenci alan liselerin isimleri merak ediliyor. İşte, detaylar.
Liselere sınavsız yerleştirme nasıl oluyor?
Liselere sınavsız geçişte öğrenciler, ikametgahlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.
Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.
Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.
Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.
Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Tercih edilecek okullar arasında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.
Adana sınavsız öğrenci alan liseler 2020
Aladağ sınavsız öğrenci alan liseler:
Pınar Madencilik Anadolu Lisesi
Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)
Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi (Amp)
Ceyhan sınavsız öğrenci alan liseler:
İMKB Ceyhan Anadolu Lisesi
Halil Çiftçi Anadolu Lisesi
Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi
Ceyhan Anadolu Lisesi
Toros Tarım Anadolu Lisesi
Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yarsuvat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çakabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ceyhan Biliciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kasım Garipoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İlbeyli-Beyteks Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Doruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ceyhan Mesleki Eğitim Merkezi
Çukurova sınavsız öğrenci alan liseler:
Piri Reis Anadolu Lisesi
Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi
İsmail Kulak Anadolu Lisesi
Adana Kız Lisesi
Hasan Adalı Anadolu Lisesi
Çukurova 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi
Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi
Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi
Ramazan Atıl Anadolu Lisesi
Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi
Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi
Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi
Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi
Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi
Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Salbaş Anadolu Lisesi
Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nurten Yetimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehit Mustafa Görenoğlu Anadolu Lisesi
Çukurova Mesleki Eğitim Merkezi
Feke sınavsız öğrenci alan liseler:
Şehit Koray Özel Anadolu Lisesi
Feke Anadolu İmam Hatip Lisesi
İmamoğlu sınavsız öğrenci alan liseler:
Şehit Mehmet Atıcı Anadolu Lisesi
Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
İmamoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İmamoğlu Mesleki Eğitim Merkezi
Karaisalı sınavsız öğrenci alan liseler:
Karaisalı Anadolu Lisesi
Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karaisalı Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)
Karaisalı Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi (Amp)
Karataş sınavsız öğrenci alan liseler:
Karataş Hacı Şerafettin Işık Anadolu Lisesi
Karataş İmkb Çok Programlı Anadolu Lisesi (Amp)
Karataş İmkb Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)
Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi (al)
Karataş İmkb Çok Programlı Anadolu Lisesi (Aihl)
Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesi (amp)
Kozan sınavsız öğrenci alan liseler:
Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi
Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
50. Yıl Anadolu Lisesi
Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kozan Anadolu Lisesi
Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)
Kozan Mesleki Eğitim Merkezi
Pozantı sınavsız öğrenci alan liseler:
Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi
Pozantı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)
Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi
Saimbeyli sınavsız öğrenci alan liseler:
Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi
Saimbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sarıçam sınavsız öğrenci alan liseler:
TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi
Sevim Tekin Anadolu Lisesi
Akif Palalı Anadolu Lisesi
İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İncirlik Anadolu Lisesi
Beyceli Anadolu Lisesi
Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sofulu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Seyhan sınavsız öğrenci alan liseler:
İlhan Atış Anadolu Lisesi
Seyhan Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi
Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi
Turgut Özal Anadolu Lisesi
İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi
TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi
Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi
Adana Erkek Anadolu Lisesi
Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi
Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi
Beşocak Anadolu Lisesi
19 Mayıs Anadolu Lisesi
Anafartalar Anadolu Lisesi
Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mehmet Kemal Tuncel Anadolu Lisesi
Tepebağ Anadolu Lisesi
Fatih Terim Anadolu Lisesi
Adasokağı Anadolu Lisesi
Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Barbaros İMKB Anadolu Lisesi
Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şakirpaşa Anadolu Lisesi
Sarıhamzalı Anadolu Lisesi
Şehitlik Anadolu İmam Hatip Lisesi
İhsan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tepebağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi
Şehit İbrahim Derindere Anadolu Lisesi
Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehit Fatih Yeniay Anadolu Lisesi
Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sarıhamzalı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Seyhan Mesleki Eğitim Merkezi (Metal İşleri)
Tufanbeyli sınavsız öğrenci alan liseler:
Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi
Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yumurtalık sınavsız öğrenci alan liseler:
Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)
Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi (Amp)
Yüreğir sınavsız öğrenci alan liseler:
TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi
Lokman Hekim Anadolu Lisesi
Farabi Anadolu Lisesi
Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi
Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi
Melikşah Anadolu Lisesi
Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi
Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi
Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi
Dadaloğlu Anadolu Lisesi
Çamlıbel Anadolu Lisesi
Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Doğankent Anadolu Lisesi
Aziz Sancar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yakapınar Selahattin Afşar Anadolu Lisesi
Nizamülmülk Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehit Mustafa Göksal Anadolu Lisesi
Doğankent Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yüreğir Mesleki Eğitim Merkezi