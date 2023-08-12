Adana'da bunaltıcı havalar yeniden etkisini göstermeye başladı
Eyyam-ı bahur bu sene Türkiye’nin birçok şehrinde vatandaşlara bunaltıcı zamanlar yaşattı.
Adana'da hava sıcaklığının 38 dereceye yükselmesi hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 38 dereceye, nem oranının yüzde 56'ya ulaştığı şehirde, sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.
Dışarı çıkanlar, ağaçların altında ve mesire alanlarındaki gölgeliklerde zamam geçirdi.
Bazı vatandaşlar ise şapka takıp, şemsiye taşıyarak güneşin yakıcı etkisinden korunmaya çalıştı.
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