Adana sanayisinde yeşil dönüşüm hamlesi!

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, sanayicilerin yeşil dönüşüm sürecini kolaylaştıracak yeni bir dijital uygulamayı hayata geçirdi. Sanayicilerin yeşil dönüşüm süreçlerine rehberlik etmeyi hedefleyen AOSB, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen yenilikçi projeler geliştirmeye ve sanayinin geleceğine yön verecek uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Tamamen ücretsiz olarak sanayicilerin kullanımına açılan EKOAOSB platformu sayesinde işletmeler; ISO 14064-1 ve GHG Protokolü kapsamında Kurumsal Karbon Ayak İzi, ISO 14067 kapsamında Ürün Karbon Ayak İzi, ISO 14046 kapsamında Su Ayak İzi ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) hesaplama ve raporlama işlemlerini tek bir platform üzerinden gerçekleştirebilecek.

Küresel ölçekte hız kazanan yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlanması ve uluslararası ticarette giderek önem kazanan çevresel yükümlülüklerin karşılanması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen EKOAOSB, sanayicilere sürdürülebilirlik yolculuklarında önemli bir rehberlik sunacak.

“Yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sunmaya devam edeceğiz”

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sanayicilerin sürdürülebilirlik süreçlerini daha etkin yönetebilmeleri, çevresel performanslarını uluslararası standartlara uygun şekilde ölçebilmeleri ve raporlayabilmeleri amacıyla geliştirilen EKOAOSB platformunun önemine dikkati çekti.

Akpınar, sürdürülebilir üretimin artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda küresel pazarlarda rekabet edebilmenin temel şartlarından biri haline geldiğini belirterek, karbon ayak izi hesaplamalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Akpınar, Dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çevresel performans göstergelerin her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirterek, şöyle devam etti;

"Özellikle ihracat yapan firmalarımız için karbon ayak izinin ölçülmesi, raporlanması ve azaltılmasına yönelik çalışmalar artık bir tercih değil, zorunluluk haline geliyor. EKOAOSB platformumuz sayesinde sanayicilerimiz uluslararası standartlara uygun şekilde karbon ve su ayak izi hesaplamalarını kolaylıkla yapabilecek, sürdürülebilirlik hedeflerini daha sağlıklı yönetebilecek. Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sunmaya ve rekabet güçlerini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."