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Sağlık
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Kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu şapadanak dengeliyor! Paketini gören 600 lira dinlemeden çifter çifter alıyor
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Kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu şapadanak dengeliyor! Paketini gören 600 lira dinlemeden çifter çifter alıyor

Kalbi çelik gibi güçlendiren, tansiyonu anında dengeleyen ve vücudu adeta yeniden programlayan o "doğal mucize" Türkiye’de yok satıyor! Paketini görenin fiyatına bakmadan çifter çifter aldığı, içeriğindeki yüksek potasyum ve antioksidan deposuyla adeta bir sağlık kalkanı görevi gören bu gizemli besin, sosyal medyanın ve gurme marketlerin bir numaralı gündemi haline geldi. Hem kilo verdiren hem de tansiyonu kökten çözen bu tropikal şifanın 250 gramlık paketleri 485 ile 600 TL arasında değişen fiyatlarla adeta kapış kapış gidiyor.

#1
Foto - Kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu şapadanak dengeliyor! Paketini gören 600 lira dinlemeden çifter çifter alıyor

Asya mutfağının baş tacı olan ancak son dönemde Türkiye'de de sağlık tutkunlarının radarına giren su kestanesi, eşsiz besin profiliyle tüm dikkatleri üzerine topluyor. Göl tabanlarında ve sulak alanlarda yetişen bu bitki, sadece 100 gramında barındırdığı 584 miligram potasyum ile sodyum dengesini kusursuz şekilde yönetiyor. Tansiyonun dengede kalması için biyolojik bir kalkan görevi gören su kestanesi, kalp-damar sağlığını korumak isteyenlerin de ilk tercihi oldu.

#2
Foto - Kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu şapadanak dengeliyor! Paketini gören 600 lira dinlemeden çifter çifter alıyor

Sadece tansiyon dengelemekle kalmayan bu şifalı besin, içeriğindeki lifli yapı sayesinde sindirim sistemini adeta saat gibi çalıştırıyor. Düşük kalori oranına rağmen sağladığı uzun süreli tokluk hissiyle diyet listelerinin aranan ismi haline gelen su kestanesi, sağlıklı bir şekilde kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin favorisi. Hücresel savunma sistemini güçlendiren fenolik bileşikler ve flavonoidler ile yüklü olan bitki, vücudu yaşlanmaya karşı da koruyor.

#3
Foto - Kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu şapadanak dengeliyor! Paketini gören 600 lira dinlemeden çifter çifter alıyor

Türkiye'de yerli üretimi kısıtlı olduğu için çoğunlukla ithal edilen su kestanesi, gurme marketlerde taze ve vakumlanmış olarak 600 TL’ye kadar çıkan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ancak uzmanlar, bütçe dostu olduğu için tercih edilen "konserve" seçeneklerine karşı vatandaşları kritik bir konuda uyarıyor.

#4
Foto - Kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu şapadanak dengeliyor! Paketini gören 600 lira dinlemeden çifter çifter alıyor

Konserve su kestanelerinin salamura suyunun aşırı miktarda tuz (sodyum) barındırdığını belirten uzmanlar, bu durumun bitkinin tansiyon düşürücü etkisini tamamen yok edebileceğinin altını çiziyor.

#5
Foto - Kalbi çelik gibi yapıyor, tansiyonu şapadanak dengeliyor! Paketini gören 600 lira dinlemeden çifter çifter alıyor

"Tansiyon düşüreceğim derken yükseltmeyin" diyen uzmanlar, konserve ürünlerin tüketilmeden önce mutlaka bol su altında iyice yıkanması gerektiği konusunda ısrarla uyarıyor.

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