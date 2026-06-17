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Foto - Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'nda! Görenler küçük dilini yuttu!

Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden Bahamalar bayraklı, dünyanın en büyük 3'üncü vinç gemisi 'SAIPEM 7000', saat 06.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

#2
Foto - Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'nda! Görenler küçük dilini yuttu!

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

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Foto - Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'nda! Görenler küçük dilini yuttu!

Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boy, 135 metre yükseklik ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye Boğaz geçişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler eşlik etti.

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Foto - Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'nda! Görenler küçük dilini yuttu!

Geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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