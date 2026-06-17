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#1
Foto - İzmit’te geceyi gündüze döndüren yangın! 800 saman balyası küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Bayraktar Mahallesi'nde saman balyalarının depolandığı bir serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - İzmit’te geceyi gündüze döndüren yangın! 800 saman balyası küle döndü

Yangının seranın bitişiğindeki ahıra sıçrama ihtimali üzerine bölgede panik yaşandı. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle ahırdaki 16 büyükbaş hayvan, alevler binaya sirayet etmeden tahliye edilerek güvenli alana alındı.

#3
Foto - İzmit’te geceyi gündüze döndüren yangın! 800 saman balyası küle döndü

Söndürme çalışmalarına destek vermesi amacıyla bölgeye iş makinesi de yönlendirildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

#4
Foto - İzmit’te geceyi gündüze döndüren yangın! 800 saman balyası küle döndü

Yangında seranın içindeki yaklaşık 800 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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