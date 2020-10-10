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Aktüel Adana polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Adana polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 02:08:17 -
Adana polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda kavşakta makas atarak trafiği tehlikeye attığı öne sürülen otomobili durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye düşüren araç, kovalamaca sonucu Mahfesığmaz Mahallesi 79083 Sokak'ta durduruldu.

Polis, alkollü olduğu öğrenilen sürücü T.S'ye, 2 bin 744 lira para cezası uygulayarak gözaltına aldı.

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