Adana Otogarı'nda unutulan çanta polisi harekete geçirdi Adana'da Merkez Otogarı'nda polis noktasına yaklaşık 15 metre mesafeye bırakılan bond tipi çanta, tedirginliğe sebep oldu.

Merkez Seyhan ilçesindeki Adana Merkez Otogarı'nda saat 05.00 sıralarında, polis ekipleri, polis kontrol noktasına yaklaşık 15 metre uzaklıkta sahipsiz bond tipi çantayı fark etti. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı, yakındaki peronlarda otobüs giriş-çıkışını kapattı. BOMBA İMHA EKİPLERİ ÇAĞRILDI Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. Gelen bomba uzmanının fünye ile patlattığı çanta, boş çıktı. Çantanın boş çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı. Polislerin çanta üzerinde yaptığı incelemenin ardından peronlardaki seferler normale döndü.





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