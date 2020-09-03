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Aktüel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcaklık rekorları
Aktüel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcaklık rekorları

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:52:40 -
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcaklık rekorları

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de uzun yıllar eylül ayı sıcaklık rekorları kırıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adana'da 15 Eylül 1994'te 43,2 derece ölçülen sıcaklık bugün 45,1 derece olarak kaydedildi.

Osmaniye'de aynı tarihte 41,2 derece olan sıcaklık 45,3, Mersin'de 8 Eylül 1946'da 39 derece olarak ölçülen sıcaklık 41,5, Hatay'da ise 15 Eylül 1994'te 42,6 derece olarak ölçülen sıcaklık 43,5 şeklinde kaydedilerek yeni rekorlar kırıldı.

Öte yandan, Mersin'de ulaşılan 41,5 dereceyle, 21 Haziran 1942'de ölçülen 40 derece de geçilerek, kentte en yüksek sıcaklık rekoru kırılmış oldu.

- Cadde ve sokaklar boş kaldı

Adana'da sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle kentin işlek cadde, meydan, bulvar ve parklarında sakinlik gözlendi.

Hatay'ın Antakya, Reyhanlı, İskenderun ile Kırıkhan ilçelerinde sıcak hava ve nem nedeniyle cadde ile sokaklar boş kaldı.

Hava sıcaklığının bunaltıcı etkisini gösterdiği kentte, bazı vatandaşlar denize, bazıları da su kaynaklarına akın etti.

Şehir merkezinde kalanların ise ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı görüldü.

- Mersin

Mersin'de ise sıcak hava ve nem nedeniyle park ve bahçelerde kimsenin olmadığı gözlendi.

Sıcak havanın yaşamı olumsuz etkilediği Mersin'de en işlek sahil bandı, park ve bahçeler boş kaldı.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise denize girerek serinledi.

- Osmaniye

Osmaniye'de sıcaklık, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sıcak hava ve nem nedeniyle kent merkezinde vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadığı ve evde kaldığı görüldü.

Sıcaklardan dolayı kentin en işlek caddeleri boş kaldı.

Dışarı çıkan vatandaşlar, park ve yeşil alanlardaki gölgelik yerlerde vakit geçirdi, serinlemek isteyenler ise Karaçay Deresi'ne gitti.


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