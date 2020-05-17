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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava bunaltıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:57:59 -
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava bunaltıyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yakıcı güneş ve yüksek nem oranı bunaltıyor.

Adana'da, 40 dereceyi bulan sıcaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle meydan, cadde, bulvar ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Bunaltıcı sıcaklığın günlük yaşamı olumsuz etkilediği kentte, bazı vatandaşlar parklardaki gölgelik alanlarda oturdu, bazıları da çimlerde uzanarak serinlemeyi tercih etti.

Kuşlar da parklardaki süs havuzları çevresinde ve ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.

- Mersin

Mersin'de, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hissedilen sıcaklığın 40 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 52'yi buldu.

Vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki uyarılar ve bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle "Evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.

Dışarı çıkan bazı vatandaşlar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandı ile parklarda serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşların da sahil bandındaki parkurda bisiklet sürdüğü görüldü.

- Hatay

Hatay'da, hem mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık hem de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle vatandaşların evde kalmasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kentte nem oranı yüzde 45'i buldu.

Kentte serinlemek isteyen bazı vatandaşlar parklara giderken, bazıları da Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanlara çıktı.

- Osmaniye

Osmaniye'de 39,5 dereceyi bulan sıcaklık, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sıcak hava ve nem nedeniyle kent merkezinde vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadığı ve evde kaldığı gözlendi.

Şehrin en işlek yerlerinden olan Musa Şahin, Atatürk ve Devlet Bahçeli bulvarlarının boş olduğu görülürken, dışarı çıkan vatandaşlar da park ve yeşil alanlardaki gölgelik yerlerde vakit geçirdi.

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