Adana merkezli Bayğaralar çetesine dev operasyon! Sokaklar temizleniyor
Adana merkezli Bayğaralar çetesine dev operasyon! Sokaklar temizleniyor

Organize suç örgütlerine karşı yürütülen amansız mücadelede, Adana merkezli "Bayğaralar" çetesine nisan ayı içerisinde vurulan büyük darbenin ayrıntıları netleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çetelerine göz açtırılmayacağını vurgulayarak operasyonun bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz soruşturma neticesinde, 13 Nisan’da düğmeye basıldı. "Bayğaralar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 296 şüpheli ile suça sürüklenen 6 çocuk kıskıvrak yakalandı. Sokakları zehirleyen ve huzuru bozan çete üyeleri adalete teslim edildi. 

“Sokak çetelerine göz açtırmayacağız” demiştik. Bu sözümüzün gereğini kararlılıkla yerine getiriyoruz.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Bayğaralar” çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Nisan’da Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 233’ü ile 6 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi; 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı, 17 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, örgütün suçtan elde ettiği gelirleri kaçak durumdaki şüphelilerin yakınları üzerinden akladığına dair güçlü tespitler yapılmış; bu çerçevede yaklaşık 276 milyon TL değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi, 15 konut ile çok sayıda banka hesabına el konulmuştur.

Bu başarılı operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çalışmaya devam edecek; sokaklarımızı tehdit eden, evlatlarımızı istismar eden organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi kesintisiz ve kararlı şekilde sürdüreceğiz.

 

