Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 68 gözaltı
Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 68 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 ay teknik ve fiziki takip sürdürüldü.
Örgüt içerisinde 2 farklı grubun örgütsel sohbet ve toplantılara devam ettiği,
örgüt mensuplarını öğrenci evlerine yönelik yeniden yapılanma içerisinde oldukları belirlendi.
Ayrıca örgüt mensuplarının sosyal medya aracılığı ile örgüt tabanını diri tutmak ve örgüte yeni eleman kazandırmak amacıyla propaganda yaptıkları tespit edildi.
Adana merkezi sekiz ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 75 şüpheliden 68'i gözaltına alındı.
7 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.