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Aktüel

Adana merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Operasyonda 52 düzensiz göçmen de yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:04:30 -
Adana merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

ADANA (AA) - Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla giriş yapan düzensiz göçmenleri para karşılığı Ankara ve İstanbul'a götürdükleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yurda illegal yollardan giriş yapan düzensiz göçmenleri, para karşılığında Ankara ve İstanbul'a götüren organizatörlere yönelik 5 ay süren teknik takip gerçekleştirildi.

Adana, Konya, Şanlıurfa ve Hatay'da 8 adrese düzenlenen baskında, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan 52 düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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