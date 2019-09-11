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Adana merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:53
Adana merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli üç ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Adana, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 23 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:53
  1. Adana
  2. Adli Kontrol
  3. uyuşturucu

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