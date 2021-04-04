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Eğitim Adana liseleri taban puanı 2021 Adana liseleri başarı sıralaması |Adana liseleri kontenjanları
Eğitim

Adana liseleri taban puanı 2021 Adana liseleri başarı sıralaması |Adana liseleri kontenjanları

Liselere Giriş Sınavı yani, LGS sınavına girecek olan adaylar tarafından, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Adana liseleri taban puanı 2021, Adana liseleri başarı sıralaması ve Adana liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 23:19:00 -
Adana liseleri taban puanı 2021 Adana liseleri başarı sıralaması |Adana liseleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini bildirdi. LGS sınav başvurusu hakkında MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat LGS sınavına girecek olan öğrenciler kendi yaşadıkları ildeki liseleri için, taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Adana liseleri taban puanı 2021, Adana liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Adana liseleri taban puanları için tıklayın

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 

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