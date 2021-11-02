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Yerel Adana Havalimanı'nda faciaya ramak kaldı! Piste inen uçağın önüne çıktılar
Yerel

Adana Havalimanı'nda faciaya ramak kaldı! Piste inen uçağın önüne çıktılar

Adana Havalimanı'na piste inen yolcu uçağının önüne çıkan bir grup, güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı. Polis ekiplerinin de müdahale ettiği grupta, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 13:41:00 -
Adana Havalimanı'nda faciaya ramak kaldı! Piste inen uçağın önüne çıktılar

Olay, saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aprona nasıl girdikleri bilinmeyen bir grup, piste iniş yapan yolcu uçağının önüne çıktı.

Kalabalığı fark eden pilot, uçağı aniden durdurdu. Güvenlik güçleri, gruba müdahale bulundu. Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı. Gruptaki çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1 saat 30 dakika boyunca durduruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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