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Yerel

Adana gece vakti karıştı! Yaralılar var

Adana'da iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 07:11:00 - 2020-07-05 07:12:41
Adana gece vakti karıştı! Yaralılar var

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Olayda, S.S, Ö.E. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar özel araçlarla kaldırıldıkları özel hastanedeki ilk tedavilerinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanenelerine sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanları bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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