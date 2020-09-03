  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana Devlet Tiyatrosu sezonu "Ezop-Tilki ile Üzüm" oyunuyla açacak
Aktüel

Adana Devlet Tiyatrosu sezonu "Ezop-Tilki ile Üzüm" oyunuyla açacak

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:09:44 -
Adana Devlet Tiyatrosu sezonu "Ezop-Tilki ile Üzüm" oyunuyla açacak

ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) yeni sezonu 22 Eylül'de "Ezop-Tilki ile Üzüm" adlı yeni oyunuyla açacak.

ADT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Guilherme Figueiredo'nun yazdığı, İsmail Bekir Ağlagül'ün Türkçeye çevirdiği oyunu, Mazlum Taşkıran yönetiyor.

Dekorunu Murat Şimşek, kostümlerini Deniz Çağrı Bilgili, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu'nun üstlendiği oyunun müzikleri Berna Tülay Uğurlar'a ait.

Oyunda, Nazlı Köymen, Gülistan Kılınç, Ozan Sargın, Recep Kekil, Ömer Bertan, Osman Çiçek, Vahit Yöney ve İbrahim Yıldız rol alıyor.

Oyun, 22, 24, 26 ve 29 Eylül'de, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde beğeniye sunulacak.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kapasitesinin yüzde 50'siyle hizmet verecek salonda, dezenfeksiyon eksiksiz yapılıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması: İdam gelsin
Gündem

Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması: İdam gelsin

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dakika açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli, idamın tekrar mevzuata ..
Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu
Spor

Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin
Ekonomi

Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin

Türkiye'den geçerek Avrupa'ya satılacak olan Azerbaycan doğalgazında ilk taşıma başladı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile taşın..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı