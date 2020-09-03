Adana Devlet Tiyatrosu sezonu "Ezop-Tilki ile Üzüm" oyunuyla açacak
ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) yeni sezonu 22 Eylül'de "Ezop-Tilki ile Üzüm" adlı yeni oyunuyla açacak.
ADT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Guilherme Figueiredo'nun yazdığı, İsmail Bekir Ağlagül'ün Türkçeye çevirdiği oyunu, Mazlum Taşkıran yönetiyor.
Dekorunu Murat Şimşek, kostümlerini Deniz Çağrı Bilgili, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu'nun üstlendiği oyunun müzikleri Berna Tülay Uğurlar'a ait.
Oyunda, Nazlı Köymen, Gülistan Kılınç, Ozan Sargın, Recep Kekil, Ömer Bertan, Osman Çiçek, Vahit Yöney ve İbrahim Yıldız rol alıyor.
Oyun, 22, 24, 26 ve 29 Eylül'de, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde beğeniye sunulacak.
Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kapasitesinin yüzde 50'siyle hizmet verecek salonda, dezenfeksiyon eksiksiz yapılıyor.