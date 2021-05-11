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Spor

Adana Demirspor’dan Süper Lig açıklaması

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 11:12:00 -
Adana Demirspor’dan Süper Lig açıklaması

Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'e şampiyon olarak yükseldikleri için mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti.

Süper Lig hasretinin son bulduğuna dile getiren Sancak, şöyle devam etti,

"Daha ne olsun, 26 yıl şampiyon olmamış bir takımı, başkanı olarak Süper Lig'e çıkartıyorum. Bundan daha mutluluk verici bir şey olamaz. Benim dönemimde 2 defa play-off yarı final ve finalinde elendik. Adana Demirspor'un kaderinde var. Bu yıl play-off'a bırakmak istemiyorduk. 'Bir ara play-off'tayız' dedim ama yeni bir anlayış ve hocayla güzel hedefimizi değiştirdik."

Sancak, teknik direktör Samet Aybaba'nın tecrübesine dikkati çekerek, "Kendini kanıtlamış bir hoca. Aslında sezon başında biz kendisiyle görüşmüştük. O zaman şartlar uymamıştı. Nasip buymuş, belki sezon başında gelmiş olsaydı takımı Süper Lig'e çıkaramazdı. Allah bu şekilde nasip etti." diye konuştu.

"Önce Süper Lig'de kalıcı olacağız"

Süper Lig'de taraftarların da gücünü arkalarına alarak bir şeyler yapmaya çalışacaklarını aktaran Sancak, şunları kaydetti,

"Özellikle bu pandemi sürecinde taraftarın olmayışı takımlar arasında dengeyi koruyor. Çünkü taraftar büyük bir itici güç. İnşallah önümüzdeki yıl bu pandemiden kurtulmuş oluruz. Süper Lig'de taraftarımızla beraber, o gücü arkamıza alarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Taraftar hemen Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa'ya gitmek gibi bir beklentiye girmesin, öyle bir iddiamız yok. Önce Süper Lig'de kalıcı olacağız. Nasıl 26 yıl Süper Lig'e çıkamadıysak, bir 26 yıl düşmememiz lazım. Önce o istikrarı yakalamamız gerekiyor."

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